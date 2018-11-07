Самое страшное на Земле место для рыбаков

Из-за войны арабской коалиции с хусаистами в Йемене страдают местные рыбаки, рассказали «Поплавку» журналисты Zefirka.Net.

Стараясь не попасть на глаза воюющим сторонам, пишет «Poplawok», рыбаки не задерживаются в Красном море слишком долго. Из-за этого падает добыча рыбы, на йеменском рынке растут цены на морепродукты и падает спрос на продукцию рыбаков.

Хуже всего то, что йеменские рыбацкие лодки постоянно попадают на линию огня коалиционных сил. Недавно под огнем фрегата погибло 18 рыбаков из деревни, расположенной недалеко от порта Хохи. Еще раньше в 48 километрах от берега военные расстреляли из корабельных орудий судно с 48 рыбаками.

По данным йеменского ведомства, которое контролирует рыбный промысел Красном море, с начала боевых действий в 2015 году военные 70 раз открывали огонь по рыболовным судам и убили около 220 рыбаков.

Фото: Новости N

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