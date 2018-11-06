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    • Опубликована
    • сегодня в 19:44

Мировая статистика: Россия умирает от алкоголя и табака

Трудоспособные жители России, курящие и употребляющие алкоголь, обеспечили стране лидирующую мировую позицию по смертности от этих вредных привычек. Показатели гибели россиян значительно опережают данные других стран, сообщает pora.ru.

Первое место в мире в текущем году досталось России после третьего в 2016-м, когда наша страна не просто "закрепила" свои позиции среди тройки других "алкогольно-табачных" стран, имеющих самые высокие показатели смертности от алкоголизма, но и уверенно поднялась на верхнюю ступень сомнительного пьедестала.

Острая проблема была озвучена Олегом Салагаем, заместителем руководителя Минздрава РФ, на форуме "Сообщество", который состоялся в первых числах ноября в Москве. Гражданские активисты обсуждали там стратегические направления России и общества в целом в рамках действующих нацпроектов.

Салагай отметил, что глобальное измерение - это 20% смертности, ассоциирующейся у людей с табакокурением, и около 10% - с алкоголем. В России эти показатели значительно выше. Эксперты ВОЗ прогнозируют безрадостную картину: в течение ближайших 10 лет процент употребления спиртосодержащей продукции еще больше увеличится.

Сегодня на фоне массовой алкоголизации населения уже отмечается такой факт: количество смертей от серьезнейших заболеваний - сахарного диабета, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза - гораздо ниже, чем от злоупотребления спиртными напитками и табакокурения.

Фото: Медвестник

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