Ветрянка - это навсегда

Вирус ветрянки не исчезает после выздоровления. К тому же ветрянка - это летучая и очень заразная болезнь. При наступлении болезни необходимо больного изолировать и выполнять все указания врача.
Как сообщает "GreatLove", специалисты установили, что вирус болезни не исчезает после выздоровления, а остается в организме человека навсегда. Спустя многие годы он может напомнить о себе рядом тяжелых заболеваний. Это -опоясывающий лишай, возможны осложнения в виде поражения легких, головного мозга и всевозможных кожных инфекционных болезней.
По российскому законодательству человек считается заразным еще 5 дней после последнего свежего высыпания и должен быть изолирован. Основные симптомы болезни: температура, сыпь по всему телу и даже на слизистых, сильный зуд, высыпания из прыщиков. В нашей стране вакцинацию от ветрянки проводят начиная с 12 месяцев. Она противопоказана беременным.
Фото: Yellmed
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