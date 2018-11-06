Ветрянка - это навсегда

Вирус ветрянки не исчезает после выздоровления. К тому же ветрянка - это летучая и очень заразная болезнь. При наступлении болезни необходимо больного изолировать и выполнять все указания врача.

Как сообщает "GreatLove", специалисты установили, что вирус болезни не исчезает после выздоровления, а остается в организме человека навсегда. Спустя многие годы он может напомнить о себе рядом тяжелых заболеваний. Это -опоясывающий лишай, возможны осложнения в виде поражения легких, головного мозга и всевозможных кожных инфекционных болезней.

По российскому законодательству человек считается заразным еще 5 дней после последнего свежего высыпания и должен быть изолирован. Основные симптомы болезни: температура, сыпь по всему телу и даже на слизистых, сильный зуд, высыпания из прыщиков. В нашей стране вакцинацию от ветрянки проводят начиная с 12 месяцев. Она противопоказана беременным.

Фото: Yellmed

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