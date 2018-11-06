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    • Опубликована
    • сегодня в 16:07

Подмосковные бобры "режут" деревья

Жители подмосковных Мытищ рассказали о поведении бобров, которое стало угрожающим после расчистки берега Яузы. По словам жителей, "голодные и обездоленные бобры" ходят ночью вдоль берега и "режут" деревья, посаженные вдоль реки.

Жители переживают, что бобры на зиму могут остаться без укрытия и питания, так как "хатки" и корневища водных растений, которые служат пищей для бобров - уничтожены.

В настоящее время в министерстве экологии и природопользования Подмосковья пока не дали никаких комментариев по этой ситуации.

Как сообщает сайт "Домашние животные", 31 октября Александр Коган, советник губернатора Подмосковья, сообщил, что этот вопрос находится на контроле, техника будет обходить норы бобров и ни одна особь не пострадает.

Фото: Барбос - Postimees

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