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    • Опубликована
    • сегодня в 15:30

Цены на важные для жизни лекарства поднимутся на 2,8%

Речь идет о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В Минздраве предупредили, что стоимость таких препаратов повысится почти на три процента, сообщает pora.ru.

Ежегодно до 1 октября производителями ЖНВЛП объявляется, что зарегистрированная цена может измениться с учетом ожидаемой инфляции. Согласно закону о федеральном бюджете, рассчитанном на период с 2018 по 2020 год, инфляционный уровень дойдет до 2,8%. Поэтому «скачок» цен на важнейшие лекарства не превысит установленного предела.

Все остальные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП-списку, цены на них находятся под контролем и регулированием производителей, подчеркнули в Минздраве.

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