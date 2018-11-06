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    • Опубликована
    • сегодня в 14:31

Рыба из московских водоемов оказалась не съедобной

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора пришли к выводу: рыбу, пойманную в московских речках и прудах в пищу употреблять нельзя, рассказали «Поплавку» журналисты «РГ».

Впрочем, как рассказывает «Poplawok», с точки зрения санитарных врачей все не так страшно. По некоторым показателям рыба с московской пропиской соответствует требованиям ГОСТа.

Она не заражена золотистым стафилококком, сальмонеллезом или кишечной палочкой и не имеет неприятного запаха. Не превышает норму и содержание свинца, ртути, мышьяка и других смертельно опасных элементов.

Однако, как оказалось, содержание микроорганизмов в рыбе из московских водоемов в семь раз превышает допустимую норму. И рыба, пойманная в Москве, как раз по этой причине не годится в пищу. По словам санитарных врачей, она может вызвать заболевания системы пищеварения.

Фото: РЫБАЛКА

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