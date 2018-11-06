Россияне за три квартала 2018 года купили иномарок на 1,5 трлн рублей

На данные цели жители страны истратили один триллион 543,6 миллиардов рублей. Чаще всего граждане приобретали машины марки KIA. Автомобили этого корейского производителя обошлись россиянам в сумму более чем 205 миллиардов рублей.

Как сообщает Moneytimes.ru, на втором месте оказалась японская Toyota, на покупку которой жители РФ потратили чуть более 189 миллиардов рублей. На третьем месте - корейский Hyundai с объемом продаж почти на 145 миллиардов рублей. Кроме этого, популярность россиян снискали машины немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen, на которые в 2018 году было потрачено 118,7 и 101,2 миллиардов рублей соответственно.

На иностранные авто других марок жители страны израсходовали менее 100 миллиардов рублей. Эксперты «АВТОСТАТА» определили, что на долю иномарок в РФ приходится 78% продаж новых легковых машин. Но из-за более высокой средней цены они охватывают 90% емкости всего автомобильного рынка нашей страны.

Фото: Kolesa.ru

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