Павел Воля написал стихи, в которых признался в любви

Павел Воля опубликовал фото, на котором изображен он вместе с женой Лайсан Утяшевой. Артист обнародовал собственные стихи в своем инстаграм.

Как сообщают источники GreatLove, Павел Воля написал своим фанатам: "как сказать мне по-другому, я люблю вас, черт возьми!". Всем известно, что резидент "Комеди Клаб" бывший учитель русского языка и литературы и его талант к поэзии вполне закономерен.

Фанаты с воодушевлением восприняли приняли душевный порыв автора. Однако, некоторые особо внимательные читатели в комментариях заметили, что женатая пара смотрит в разные стороны. Неужто это что-то говорит о состоянии их брака - испугались фанаты в комментариях.

Фото: Svopi.ru

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