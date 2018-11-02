В Ноябрьске медведь не впал в спячку и бродит по дороге

В Ноябрьске жители волнуются за медведя, который не впал в спячку. Косолапого хищника заметили 1 ноября около девяти часов вечера по дороге в дальнее СМП. Очевидец, Дмитрий Ануфриев на своей странице в "ВКонтакте" разместил видео, на кадрах которого медведь переходит дорогу. Животное удалось заснять на видео и другим местным жителям. Как сообщают пользователи, это место часто является местом встречи с хозяином тайги.



Пользователь Aleks Svart пишет, что в середине октября возвращался в 12 ночи с Дальнего СМП. Стоявшего на задних лапах медведя, сначала принял за человека, который голосует на дороге, но, подъехав поближе, рассмотрел медведя и быстро объехал его. Видеорегистратора в машине, к сожалению, не было, сообщает Aleks Svart.

Фото: Устинка LIVE

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