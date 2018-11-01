В Рыбинске вместе с водой выплескивают ребенка

Администрация городского округа Рыбинска (Ярославская область) пытается парализовать функционирование грузового причала (федеральное госимущество) и прочих объектов, располагающихся в акватории Рыбинского водохранилища и находящихся в ведении ООО "Фирма "МВК", пишет "Правда.Ру".
Осуществляется это действие путем отказа компании в подписании договора на водопользование данным объектом и расположение там любых сооружений и плавательных средств.
Аргументом для отказа избрано примыкание данной акватории к территориальной рекреационной зоне ОТ2.
Однако потенциальное служение этой зоны для досуга и отдыха жителей города и области крайне сомнительно, поскольку в акватории находится грузовой причал.
И этот факт противоречит определению понятия "зона ОТ2", которое представлено в "Правилах землепользования и застройки городского округа город Рыбинск". Ведь в документе констатируется, что эта зона может занимать лишь "не занятые застройкой" или неудобные для нее и сельскохозяйственной деятельности пространства.
Тем не менее на сегодняшний день вся территория с причалом, где осуществляется деятельность ООО "Фирма "МВК", переведена по воле администрации района в зону рекреации. При этом администрация не предоставила данные о том, как именно были определены границы данной зоны.
Многопрофильная водная компания вынуждена защищать свое дело. По этой причине ее представители составили письменное обращение в адрес Правительства Ярославской области с просьбой разобраться в ситуации, а также защитить интересы жителей края, которые также могут пострадать вследствие царящей неразберихи.
Ведь на работающем с 2003 года предприятии, расположенном в акватории, трудится более 200 человек. А находящийся там грузовой причал используется как стратегический объект, который обеспечивает безвозмездное хранение запасов нерудных строительных материалов, необходимых при всевозможных чрезвычайных ситуациях на Рыбинском гидроузле и Рыбинском шлюзе.
Таким образом, закрытие акватории и, соответственно, предприятия, в случае подтопления или иного ЧП, может подвергнуть опасности "каждого жителя Рыбинска и городов нижнего бьефа Рыбинского-Горьковского гидроузлов". Об этом говорится в тексте петиции, составленной представителями компании еще два года назад.
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