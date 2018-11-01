Водянова нарядилась кошечкой

Самая любимая тема интернет пользователей - котики. И звезда инстаграма Наташа Водянова угадала со своим костюмом на Хэллоуин.
Как сообщают источники GreatLove, Водянова опубликовала видео в stories instagram, где она в маске котика отмечает Хэллоуин. Ее искусственная голова котика вызвала у подписчиков бурю восторга.
Водянова очень творчески смогла обыграть свой образ. Она копировала повадки семейства кошачьих, чем вызвала бурю восторга у своих друзей. Вообще, согласно данным по исследованиям интернета просмотр видео с котиками вызывает у людей счастье. Возможно, звезда просто хотела осчастливить своих подписчиков. Позже девушка сменила костюм котика на ведьмовской наряд.
Фото: Милитта
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