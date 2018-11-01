В зоопарке Хьюстона шимпанзе разбила окно

Посетителей зоопарка в Хьюстоне вынуждены были эвакуировать, потому что один из обитателей зоопарка разбил окно.
Как сообщает сайт "Домашние животные", одна из четырех шимпанзе, живущих в одном помещении, разбила окно, но на волю выбраться она не смогла. По заявлению официальных лиц, шимпанзе повредила одно из нескольких защитных стекол.
Но, не смотря на это, в данном случае пришлось действовать по протоколу безопасности, согласно которому посетителей и сотрудников зоопарка нужно было эвакуировать.
По словам представителя зоопарка, посетители и животные не пострадали. Шимпанзе переместили в закрытый корпус, в котором они будут находиться до тех пор, пока стекло не заменят.
Фото: SunHome.ru
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