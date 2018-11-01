Во Владивостоке котенок залез под капот автомобиля

Утром 1 ноября житель Владивостока обнаружил под капотом двухмесячного котенка. По словам мужчины, он ехал на работу и услышал странный писк. Через пять километров он остановился, чтобы осмотреть автомобиль.

Под капотом был маленький котенок. Он сидел на крышке аккумуляторного отсека. Мужчина поступил очень благородно, решив отправить котенка на передержку, по причине чего опоздал на работу.

Как сообщает сайт "Домашние животные", подобные случаи происходят довольно часто. В сентябре прошлого года водитель Дмитрий под капотом своей машины нашел кота-подростка. Его он заметил еще на стоянке, так как услышал писк. Это был кот охранника стоянки, поэтому отправлять на передержку его не пришлось.

В период начала холодов автомобилистам стоит учитывать, что, когда они паркуют свои теплые автомобили, в под них или внутрь них могут забраться животные, чтобы согреться. Поэтому прежде чем завести машину, стоит проверить, что под ней или в ней не сидит какое-нибудь животное.

Фото: Тюмень Наш город

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