Бывший чиновник открыл огонь по рыбакам

Рязанская прокуратура разбирается в происшествии с применением огнестрельного оружия на озере Пролом, которое находится в излучине Оки недалеко от села Поляны.

Как рассказывает «Poplawok», Пролом считает своей собственностью бывший глава сельского поселения.

Недавно на озере появились пришлые рыбаки. Экс-чиновник потребовал, чтобы они немедленно убрались с озера, хотя и не предъявил документов, что он на озере хозяин. Рыбаки, проигнорировали его требование. Тогда экс-чиновник несколько раз выстрелил из ружья - в воздух и в сторону рыбаков.

После этого рыбаки, как говорится, смотали удочки и поехали жаловаться в прокуратуру.

Фото: Известия Мордовии

Читайте также:

В Черной Калитве под Воронежем поймали пиранью

Новосибирский рыбак поймал гигантского сазана

Рыбаки отбили мальчика у акулы

Американец умудрился сфотографировать Посейдона