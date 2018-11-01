ЦБ намерен исследовать психологию мошенничества на финрынках

В планах Центробанка России - провести исследование по выявлению психологических аспектов мошенничества. Это мероприятие упомянуто в в концепции противодействия недобросовестным действиям на финрынке, разработанной специалистами ЦБ.

Результаты исследования намерены применить в работе по повышению финансовой грамотности населения.

Кроме этого, регулятор хочет приобрести право самостоятельной блокировки сетевых ресурсов, на которых выложены данные мошенников. Еще планируется введение обязательных для некредитных финансовых организаций (НФО) требований, направленных на обеспечение информационной безопасности, пишет Moneytimes.ru

В Банке России считают, что наиболее распространенными схемами мошенничества на рынке НФО являются: кибермошенничество (кража активов физических лиц и организаций в удаленном режиме), осуществление деятельности без лицензии, незаконные продажи финансовых услуг, формирование фиктивных активов и подделка отчетности. Уточняется, что названные нарушение представлены во всех секторах финансового рынка.

Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

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