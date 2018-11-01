Ученые: оксид марганца спасает мозг от радиации

Новосибирские ученые сделали открытие о свойствах оксида марганца. Эксперты выявили, что его частицы эффективно защищают мозг от действия радиации. Это открытие найдет применение в области лучевой терапии головного и спинного мозга, пораженного онкообразованиями, сообщает pora.ru.
Агрессивные формы рака головного и спинного мозга ведут к быстрой гибели пациента. Операции или химиотерапия часто бывают невозможными. Единственная надежда возлагается на применение лучевой терапии. Но лечение радиацией плохо тем, что при избавлении от злокачественной опухоли «достается» и здоровым клеткам мозга: они гибнут.
Защитное свойство оксида марганца было открыто при работе с подопытными мышами. В процессе исследований грызунам с глиобластомой (опухолью) мозга вводили наночастицы оксида марганца. После этого животных подвергли облучению. Установлено, что наночастицы сумели оказать влияние на агрессивные окислители, нейтрализовав их внутри опухоли и рядом с ней.
Использование новой методики позволит снизить дозу облучения радиацией, необходимую для полного уничтожения следов рака при лучевой терапии.
Фото: Техкульт
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