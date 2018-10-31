Четверть детей России питается неправильно

Медики отметили серьезные нарушения в рационе у 25 процентов российских детей. Печальная статистика была объявлена на 17-м Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов, сообщает pora.ru.

Питание современных детей ориентировано в основном на сладости, включает большое количество соли, при этом остается острой проблема дефицита овощей и фруктов. Тогда как существует норма последних от 400 граммов в сутки. Также дети почти не едят жирную рыбу, а значит, не получают омега-3.

Еще в 2013 году отмечалось, что 162 миллиона детей, не достигших пятилетнего возраста, отстают в росте. Причины этого кроются в несбалансированном питании матери во время беременности, а также нездоровом питании кормящей женщины. Искусственное вскармливание, проводимое некорректно, тоже оказало свое негативное влияние на здоровье детей.

Медиков беспокоят дефицит витамина D у детей, докормы, достигшие 48% и навязываемые в роддомах, рацион школьников, состоящий на 58% из фастфуда. Ежедневное употребление детьми энергетических напитков (каждым третьим юношей) не может оставить кого-то равнодушным из врачебной среды.

На Конгрессе выступающие ораторы подчеркнули: женщины не имеют желания кормить грудью, находясь под давлением социальных или психологических причин.

Здоровье подрастающего поколения и сохранение культуры материнства также оказались «в группе риска» из-за случаев поздней беременности, отсутствия поддержки в семье и раннего выхода из декретного отпуска.

Медики бьют тревогу: девочки перестали играть с куклами, они играют в основном в компьютерные игры. Кормление грудью считается в России «немодным». В стране большой дефицит специальных программ, направленных на поддержку кормящих матерей. Активная работа в этом направлении ведется лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: МедВести

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