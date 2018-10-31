Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.10.2018 : 65,7742
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.10.2018 : 74,7918
http://img.newsinfo.ru/article/1/5/1/8151.jpeg
    • Опубликована
    • вчера в 17:23

Две пары химкинских лебедей отправили на зимовку

Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщила, что лебеди из Барашкинского пруда, расположенного на территории Химок в Подмосковье, эвакуировали спасатели, чтобы отправить птиц на зимовку в питомник.

Как сообщает сайт "Домашние животные", операцию по спасению птиц проводили спасатели МБУ "ХимСпас ". По словам старшего смены спасателей отряда МБУ "ХимСпас ", Максима Телешова, зимний период лебеди проведут в питомнике для декоративных птиц. Там лебедей осмотрят ветеринары, также им будут сделаны необходимые прививки.

Питомцев контактного зоопарка "Ковчег" ранее также отправили на зимовку. На период холодов животных перевезли в зоопарк, в котором все подготовлено для зимования при низких температурах.

В свой родной водоем они вернутся, когда сойдет лед и наступит весна.

Фото: Первое подмосковное радио

Читайте также:

В Соходонском заповеднике созданы условия для...

Мир

Image

Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов

Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.

Читать полностью
Image

В Японии обнаружены загадочные животные

Необычных животных встретил житель Японии. Молодой человек ехал на работу и увидел пятерых котят. Он оставил их себе, так как знал, что в Японии бесхозных животных усыпляют, если не найдут хозяев за несколько дней. Юноша показал своих котят ветеринару, и тот сказал, что это щенки... Но ветеринар тоже был не прав.

Читать полностью

Общество

Image

Четверть детей России питается неправильно

Медики отметили серьезные нарушения в рационе у 25 процентов российских детей. Печальная статистика была объявлена на 17-м Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов.

Читать полностью
Image

Не стоит ждать созревания катаракты

Офтальмологи доказали, что это опасное и распространенное заблуждение ждать созревания катаракты.

Читать полностью

Новости