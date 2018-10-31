Две пары химкинских лебедей отправили на зимовку

Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщила, что лебеди из Барашкинского пруда, расположенного на территории Химок в Подмосковье, эвакуировали спасатели, чтобы отправить птиц на зимовку в питомник.

Как сообщает сайт "Домашние животные", операцию по спасению птиц проводили спасатели МБУ "ХимСпас ". По словам старшего смены спасателей отряда МБУ "ХимСпас ", Максима Телешова, зимний период лебеди проведут в питомнике для декоративных птиц. Там лебедей осмотрят ветеринары, также им будут сделаны необходимые прививки.

Питомцев контактного зоопарка "Ковчег" ранее также отправили на зимовку. На период холодов животных перевезли в зоопарк, в котором все подготовлено для зимования при низких температурах.

В свой родной водоем они вернутся, когда сойдет лед и наступит весна.

Фото: Первое подмосковное радио

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