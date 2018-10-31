Контрактник спас рыбака

Контрактник понтонно-мостового соединения инженерных войск из Мурома Дмитрий Орлов спас рыбака, потерпевшего бедствие на реке Ока, рассказывает «Poplawok».

Как рассказывают очевидцы, сержант заметил перевернутую резиновую лодку, которая вращалась на одном месте, и решил узнать, что там произошло. Оказалось, что под лодкой находился рыбак, который уже не имел надежды на спасение.

Его изломанная рука буквально намоталась на винт лодочного мотора. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из-под лодки. Орлов вытащил рыбака на свой катер, сослуживцы вызвали медработника, тот перевязал раны рыбака и отправил его в ближайшую больницу.

Как рассказывает издание, воинская часть, в которой служит Дмитрий Орлов занималась наведением понтонной переправы через Оку, по которой должны были перебросить на другой берег военную технику.

Фото: Ивановская барахолка

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