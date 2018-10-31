Офтальмологи доказали, что это опасное и распространенное заблуждение ждать созревания катаракты.

Как сообщает GreatLove, если болезнь наступает, она не стоит на месте. Она влияет на все структуры глаза и может вызвать другие заболевания. В частности, глаукому, которая может сочетаться с катарактой.

Не стоит ждать созревания катаракты и по причине того, что перезревшая образование очень плотное по структуре, она требует более сложной операции.

Катаракта зреет от нескольких месяцев до нескольких лет. Согласно последним европейским требованиям, вопрос о хирургическом удалении катаракты ставится, как только она начала влиять на зрение.

Фото: MedAboutMe

Читайте также:

"Золотая" ягода здоровья

Облепиха - эликсир молодости

Питательные масла и маски для волос

Трапеза для кожи, или Как правильно себя умасливать?