Офтальмологи доказали, что это опасное и распространенное заблуждение ждать созревания катаракты.
Как сообщает GreatLove, если болезнь наступает, она не стоит на месте. Она влияет на все структуры глаза и может вызвать другие заболевания. В частности, глаукому, которая может сочетаться с катарактой.
Не стоит ждать созревания катаракты и по причине того, что перезревшая образование очень плотное по структуре, она требует более сложной операции.
Катаракта зреет от нескольких месяцев до нескольких лет. Согласно последним европейским требованиям, вопрос о хирургическом удалении катаракты ставится, как только она начала влиять на зрение.
Фото: MedAboutMe
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