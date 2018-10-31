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    • Опубликована
    • вчера в 13:30

Не стоит ждать созревания катаракты

Офтальмологи доказали, что это опасное и распространенное заблуждение ждать созревания катаракты.

Как сообщает GreatLove, если болезнь наступает, она не стоит на месте. Она влияет на все структуры глаза и может вызвать другие заболевания. В частности, глаукому, которая может сочетаться с катарактой.

Не стоит ждать созревания катаракты и по причине того, что перезревшая образование очень плотное по структуре, она требует более сложной операции.

Катаракта зреет от нескольких месяцев до нескольких лет. Согласно последним европейским требованиям, вопрос о хирургическом удалении катаракты ставится, как только она начала влиять на зрение.

Фото: MedAboutMe

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