Меган сделала из нюда острый тренд

Неброский маникюр Меган Маркл стал настоящим культурным феноменом. Несмотря на то, что Меган относительно недавно стала герцогиней Сассеской, к ней прислушивается множество людей.

Как сообщает GreatLove, образы прекрасной Меган стали популярными по всему миру, а нюдовый маникюр одна из главных тенденций.

В прошлом году на подиумах всего мира царил тренд на фэнтезийный японский маникюр. Сегодня же продажи нюдовых лаков растут, а голые руки на показах модных дизайнеров пользуются популярностью.

Неброский маникюр необходимость для членов королевской семьи. Их образы должны быть консервативные, а руки без яркого лака.

Фото: Pikabu

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