Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.10.2018 : 65,7742
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.10.2018 : 74,7918
http://img.newsinfo.ru/article/1/4/8/8148.jpeg
    • Опубликована
    • вчера в 18:00

Меган сделала из нюда острый тренд

Неброский маникюр Меган Маркл стал настоящим культурным феноменом. Несмотря на то, что Меган относительно недавно стала герцогиней Сассеской, к ней прислушивается множество людей.

Как сообщает GreatLove, образы прекрасной Меган стали популярными по всему миру, а нюдовый маникюр одна из главных тенденций.

В прошлом году на подиумах всего мира царил тренд на фэнтезийный японский маникюр. Сегодня же продажи нюдовых лаков растут, а голые руки на показах модных дизайнеров пользуются популярностью.

Неброский маникюр необходимость для членов королевской семьи. Их образы должны быть консервативные, а руки без яркого лака.

Фото: Pikabu

Читайте также:

Чем опасны скрабы и пилинги?

Косметический пилинг в домашних условиях

Пилинг для волос

Скраб: какой выбрать, чтобы не навредить коже?

Мир

Image

Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов

Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.

Читать полностью
Image

В Японии обнаружены загадочные животные

Необычных животных встретил житель Японии. Молодой человек ехал на работу и увидел пятерых котят. Он оставил их себе, так как знал, что в Японии бесхозных животных усыпляют, если не найдут хозяев за несколько дней. Юноша показал своих котят ветеринару, и тот сказал, что это щенки... Но ветеринар тоже был не прав.

Читать полностью

Общество

Image

В Волоколамском районе кинологи рассказали о работе полицейских

Кинологи ОМВД России по Волоколамскому району и ГУ МВД России по Московской области побывали в средней общеобразовательной школе № 3 с целью проведения необычного мероприятия для учащихся начальной школы.

Читать полностью
Image

Генетики доказали, что раса не влияет на интеллект

Утверждение о том, что для разных рас характерен разный уровень умственного развития опровергли генетики.

Читать полностью

Новости