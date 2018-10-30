Меган сделала из нюда острый тренд

Неброский маникюр Меган Маркл стал настоящим культурным феноменом. Несмотря на то, что Меган относительно недавно стала герцогиней Сассеской, к ней прислушивается множество людей.
Как сообщает GreatLove, образы прекрасной Меган стали популярными по всему миру, а нюдовый маникюр одна из главных тенденций.
В прошлом году на подиумах всего мира царил тренд на фэнтезийный японский маникюр. Сегодня же продажи нюдовых лаков растут, а голые руки на показах модных дизайнеров пользуются популярностью.
Неброский маникюр необходимость для членов королевской семьи. Их образы должны быть консервативные, а руки без яркого лака.
Фото: Pikabu
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