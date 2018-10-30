В России введут День борьбы с предиабетом

Минздрав РФ заявил о возможности введения "красной" даты в календаре по причине сложившейся острой ситуации в стране, связанной со стремительным увеличением людей, находящихся в преддиабетном состоянии, сообщает pora.ru.
Ведущие эндокринологи России выступили с инициативой разработки программы просвещения россиян о предиабете и его профилактике.
Заручившись поддержкой Минздрава РФ, ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" заключил договор с крупной фармацевтической компанией о сотрудничестве. В рамках соглашения для медработников и населения предусматривается внедрение просветительских программ, а также лучших российских и зарубежных практик по диагностике предиабета и предупреждению сахарного диабета второго типа.
По статистике NATION, Всероссийского эпидемиологического исследования, около 20 процентов россиян находятся в одном шаге от сахарного диабета второго типа, то есть в преддиабетном состоянии. Люди не подозревают, что у них в организме происходят серьезные изменения. Эту трансформацию можно остановить, если заниматься физкультурой, сбалансировать питание и снизить вес. При халатном отношении к собственному здоровью неизбежно "грядет" диабет второго типа.
Сегодня свыше восьми миллионам россиян официально поставлен диагноз "сахарный диабет". Ежегодно регистрируется значительный прирост количества больных. На самом деле число диабетчиков намного больше, поскольку заболевание протекает бессимптомно и в течение длительного времени. И не все осознают, что находятся на грани.
Фото: Эндокринная система человека
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