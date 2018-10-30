В Волоколамском районе кинологи рассказали о работе полицейских

Как сообщает сайт "Домашние животные", сотрудники кинологической службы ОМВД России по Волоколамскому району и ГУ МВД России по Московской области посетили среднюю общеобразовательную школу № 3. Кинологи провели мероприятие для детей начальных классов.

В ходе мероприятия сотрудники рассказали учащимся о том, как организована работа кинологов в МВД, какие обязанности выполняют служебные собаки, как правильно их нужно воспитывать.

Учащимся продемонстрировали возможности служебных собак по обнаружению запрещенных веществ. В конце встречи ребята задали интересующие их вопросы, поблагодарили кинологов за очень интересную и познавательную встречу, а также сделали памятные фотографии.

Фото: РИАМО в Королеве

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