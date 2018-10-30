Генетики доказали, что раса не влияет на интеллект

Утверждение о том, что для разных рас характерен разный уровень умственного развития опровергли генетики.

Как сообщает "GreatLove", это утверждение использовалось для оправдания рабства и расизма.

Первый тест на умственное развитие был разработан между 1905 и 1908 годами французом Альфредом Бине. Он предупреждал, что результат его теста нельзя воспринимать, как меру врожденного интеллекта. Необходимо устранять искажающее воздействие факторов окружающей среды, недостаток образования и знание языков.

Генетики представили два аргумента против того, чтобы считать одни народы умнее и смышленее други. Во-первых, данные тесты на интеллект склонны к искажениям. Во-вторых, чтобы какому-то народу стать существенно умнее остальных, ему надо попасть в невероятные условия и прожить в них тысячу лет.

Фото: Informburo.kz

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