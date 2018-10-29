Ученые выявили новое генетическое заболевание

Австралийские и японские эксперты заявили, что обнаружили у человека новое генетическое заболевание, связанное с иммунодефицитом. Спустя пять лет исследований патология пока так и не подлежит диагностике, хотя большая часть страдающих странным недугом живет с ней уже почти два десятка лет.
Профессор Мэтью Кук, руководитель группы из Австралии, рассказал, что у пациентов зарегистрированы проблемы, спровоцированные слабой иммунной системой, и одновременно с этим бурные реакции иммунных клеток на различные инфекции. Они больше всего касаются лимфоузлов, рецидивирующей пневмонии, селезенки и воспалительных кожных заболеваний. Нарушения в организме определены как генетические.
В настоящее время исследования продолжаются.
Фото: Научная Россия
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