Кошка чуть не сорвала показ мод в Турции

Кошка едва не сорвала международный показ мод, который проходил в Турции. Курьез произошел во время дефиле моделей. Вдруг на подиуме появилась кошка.
Как сообщает сайт "Домашние животные", организаторы мероприятия засняли этот момент на видео, которое выложили в инстаграмме. В начале видео кошка спокойно сидит, потом начинает приводить себя в порядок и, не обращая внимания на зрителей и проходящих мимо манекенщиц, грациозно продефилировала до конца подиума. Кошку никто не прогонял.
Зрители, наблюдавшие за показом, смеялись и снимали все происходящее на видео.
Пользователи социальных сетей в своих комментариях отмечают, что животное довольно грациозно и выглядит на подиуме не хуже, чем профессиональные модели.
Фото: journalist.today
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