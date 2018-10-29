Кошка чуть не сорвала показ мод в Турции

Кошка едва не сорвала международный показ мод, который проходил в Турции. Курьез произошел во время дефиле моделей. Вдруг на подиуме появилась кошка.

Как сообщает сайт "Домашние животные", организаторы мероприятия засняли этот момент на видео, которое выложили в инстаграмме. В начале видео кошка спокойно сидит, потом начинает приводить себя в порядок и, не обращая внимания на зрителей и проходящих мимо манекенщиц, грациозно продефилировала до конца подиума. Кошку никто не прогонял.

Зрители, наблюдавшие за показом, смеялись и снимали все происходящее на видео.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях отмечают, что животное довольно грациозно и выглядит на подиуме не хуже, чем профессиональные модели.

Фото: journalist.today

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