Энтузиасты займутся Каракульским чудовищем

В Таджикистан на озеро Каракуль (Черное озеро)собирается новая экспедиция. Энтузиасты хотят поставить точку в вопросе о чудовище, которое якобы обитает в этом древнем водоеме.
Об этом чудовище известно главным образом от местных жителей, пишет «Poplawok». Правда, их рассказы похожи на рыбацкие байки и не сходятся в описании самого животного. Одни говорят, что оно похоже на змея, другие описывают его как исполинскую рыбу, а третьи утверждают, что оно - вылитый бык.
В каракульское чудовище верят и некоторые рыбаки. Самые суеверные даже делают ему приношения - бросают в воду сигарету или хлебные крошки.
Скептики считают, что разговоры о чудовище Каракуля - это мракобесие. Но энтузиасты напоминают им, что многих животных, занесенных в зоологические каталоги, тоже долгое время считали плодом больного воображения.
Как говорят ученые, Черное озеро в Таджикистане образовалось в результате столкновения Земли с крупным космическом телом. Это могло произойти 190-230 миллионов лет назад.
Фото: PhotoTravelGuide.ru
Читайте также:
В Казани рыбу из одного озера переселят в другое
Полицейские задержали браконьера с мешком конопли
Марлин чуть не погубил рыбаков
Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов
Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.
В Японии обнаружены загадочные животные
Необычных животных встретил житель Японии. Молодой человек ехал на работу и увидел пятерых котят. Он оставил их себе, так как знал, что в Японии бесхозных животных усыпляют, если не найдут хозяев за несколько дней. Юноша показал своих котят ветеринару, и тот сказал, что это щенки... Но ветеринар тоже был не прав.
Меган сделала из нюда острый тренд
Неброский маникюр Меган Маркл стал настоящим культурным феноменом. Несмотря на то, что Меган относительно недавно стала герцогиней Сассеской, к ней прислушивается множество людей.
В Волоколамском районе кинологи рассказали о работе полицейских
Кинологи ОМВД России по Волоколамскому району и ГУ МВД России по Московской области побывали в средней общеобразовательной школе № 3 с целью проведения необычного мероприятия для учащихся начальной школы.