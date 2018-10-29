Энтузиасты займутся Каракульским чудовищем

В Таджикистан на озеро Каракуль (Черное озеро)собирается новая экспедиция. Энтузиасты хотят поставить точку в вопросе о чудовище, которое якобы обитает в этом древнем водоеме.

Об этом чудовище известно главным образом от местных жителей, пишет «Poplawok». Правда, их рассказы похожи на рыбацкие байки и не сходятся в описании самого животного. Одни говорят, что оно похоже на змея, другие описывают его как исполинскую рыбу, а третьи утверждают, что оно - вылитый бык.

В каракульское чудовище верят и некоторые рыбаки. Самые суеверные даже делают ему приношения - бросают в воду сигарету или хлебные крошки.

Скептики считают, что разговоры о чудовище Каракуля - это мракобесие. Но энтузиасты напоминают им, что многих животных, занесенных в зоологические каталоги, тоже долгое время считали плодом больного воображения.

Как говорят ученые, Черное озеро в Таджикистане образовалось в результате столкновения Земли с крупным космическом телом. Это могло произойти 190-230 миллионов лет назад.

Фото: PhotoTravelGuide.ru

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