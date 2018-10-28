Скоро мы узнаем, кто самая красивая студентка

Конкурс "Краса студенчества России - 2018" состоится в Казани. Он пройдет с 18 по 23 ноября. Первый заочный этап включал оценку портфолио, подтверждающего достижения в творческой и общественной деятельности, а также тестирование на знание истории и конституции России.
Как сообщает GreatLove, красоту оценят исходя из внешних данных и интеллектуальных способностей конкурсанток.
Конкурс проводится уже четвертый раз, начиная с 2014 года в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества.За корону самой талантливой студентки страны будут бороться представительницы 40 регионов и 70 образовательных организаций. Финальное шоу с вручением короны состоится 22 ноября.
Фото: екатеринбург.рф
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