В московском метрополитене прокатилась лиса

Как сообщает сайт "Домашние животные", в метро Москвы лисица прокатилась в сопровождении своей хозяйкой. Очевидцы сняли животное на видео, на кадрах которого видно, что рыжей хищнице вполне комфортно на коленях у девушки.
Возможно, лиса вместе с хозяйкой спрятались от непогоды на улице. Несмотря на том, что лисица была не в своей природной среде, она чувствовала себя вполне комфортно.
Как ни странно, животное вело себя спокойно: лиса уселась на колени к своей хозяйке и распустила красивый рыжий хвост. Похоже, что лиса часто бывает в общественном транспорте, поэтому привыкла к большому количеству людей, поэтому их присутствие ее никак не смущало.
Людей также не смутило присутствие необычного пассажира. Они с юмором отнеслись к столь редкой для московского метро гостье.
Фото: joyreactor.cc
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