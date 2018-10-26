Лучшие образцы продукции донского региона оценили за рубежом

В эти дни делегация Ростовской области во главе с донским губернатором Василием Голубевым побывала в Париже, где была развернута международная экспозиция достижений в области пищевой промышленности "СИАЛ-2018", сообщает "Правда.Ру".

Во французскую столицу привезли лучшие образцы продукции предприятий края, который славится своими наработками в сфере агропромышленности.

Губернатор высоко отозвался о мероприятии и рассказал, что Ростовская область привезла на выставку продукцию "25 крупнейших производителей продуктов питания", среди которых — кондитерская фабрика "Мишкино", сыродельный завод "Семикаракорский", завод "Цимлянские вина", "Астон", "АМИЛКО", "МАЯК", "Юг России".

И посетителям выставки, а также экспертам и будущим и нынешним партнерам, было из чего выбрать. Василий Голубев уточнил, что в Париж привезли "120 видов продукции".

А с размещением такого разнообразия проблем тем более не возникло. Ведь для экспозиции устроители предоставили представителям Ростовской области — одного из лидеров России в области агропромышленности — территорию в 56 квадратных метров.

Но "показать товар лицом" — не единственная задача, которая стояла перед донской делегацией.

Так, в дни выставки были закреплены на бумаге двенадцать соглашений о партнерстве с французскими коллегами в областях финансов и бизнеса, образования, экологии и культуры.

Среди них можно выделить договоренности в области авиации (с российской стороны партнером здесь выступил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс); соглашение между Новочеркасским музеем истории донского казачества (Ростовская область) и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка (Франция).

Относительно последнего — донской губернатор подчеркнул, что "совместная научно-исследовательская деятельность" внесет большую лепту в "дело сохранения исторической памяти".

На встрече Василий Голубев отметил, что отношения у региона с Французской Республикой давние и взаимовыгодные, и озвучил цифру в 35 процентов, а именно на столько вырос товарооборот по итогам 2017 года. Он выразил надежду, что нынешние договоренности послужат укреплению "уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия".

Напомнил губернатор и о приезде в донской регион Сильви Берман — посла Франции в России, а в 2019 году область ожидает в гости французских предпринимателей.

Представление Ростовской области как торгово-экономического партнера и знакомство с ее экономическим потенциалом состоялось в посольстве России во Франции. А о возможностях региона в области культуры и туризма рассказали в Российском духовно-культурном православном центре.