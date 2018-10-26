Новый способ лечения диабета

Недавно специалисты сделали открытие, если в течении первых трех лет после начала диабета похудеть, то можно обратить болезнь вспять. Дальше поджелудочная железа просто теряет способность к самовосстановлению.
Как сообщает GreatLove, специалисты опубликовали результат наблюдений за диабетиками. Они изучили 298 человек. Их возраст был от 20 до 65 лет. В течение 5 месяцев они употребляли только низкокалорийное питание. Затем специалисты выработали для каждого сбалансированный рацион .
Через год выяснилось, что участники контрольной группы, которая правильно питалась, могли облегчить течение своего заболевания.
В другом эксперименте с участием 58 добровольцев-диабетиков, было отмечено сокращение жира в печени и поджелудочной железе. Таким образом, процесс похудения может восстанавливать функции организма.
Фото: Stopstarenie.com
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