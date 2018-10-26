Нейрохирурги удалили опухоль… через бровь

Новосибирские врачи провели операцию пациентке, удалив опухоль на мозге, «пробравшись» к новообразованию через сделанный надрез на брови длиной четыре сантиметра. Это позволила осуществить новая технология keyhole, что в переводе с английского означает «замочная скважина», сообщает портал pora.ru.
Женщина в возрасте 47 лет обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина, жалуясь на быстро ухудшающееся зрение. После проведения обследования головы с помощью МРТ, врачи вынесли вердикт: появившаяся опухоль на мозге сдавливает зрительный нерв левого глаза. Больную ожидала бы полная потеря зрения, если не сделать операцию.
Нейрохирурги для лечения опухоли головного мозга раньше применяли классический способ: удаляли из черепа большой костный лоскут. После резекции новообразования, «кусок» возвращали на место и фиксировали его. Риск такой операции всегда был сопряжен с вероятностью инфекционных осложнений и большой кровопотери. Кроме того, пациенту нужен был длительный период восстановления после операции.
Пришедшая на смену классическому способу технология keyhole минимизирует травматичность, уменьшает вероятность возникновения негативных последствий. А также небольшой разрез обеспечивает хороший косметический эффект.
Врачи дали пациентке благоприятный прогноз: через шесть месяцев зрение полностью восстановится. Улучшение состояния у женщины наступило уже на следующий день после операции. Спустя неделю, проведенную в стенах стационара, женщину выписали домой.
Фото: ВладТайм
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