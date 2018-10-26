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    • Опубликована
    • 26.10.2018 в 17:01

Авария на очистных сооружениях в Томске погубила рыбу

В Томске после аварии на насосной станции в местных водоемах начала гибнуть рыба, пишет «Poplawok».

Впервые о происшествии рассказали в соцсетях. Горожанам, говорится в публикациях, на берегах водоемов стала попадаться мертвая рыба, а воздухе стоит запах химикатов.

Причиной экологической катастрофы стала авария на напорном коллекторе. Там вышла из строя задвижка диаметром один метр. В настоящее время сброс сточных вод ведется по аварийным схемам и в том числе в реку Ушейку.

Причину гибели рыбы пока не установили. Анализ воды на вирусологиские показатели оказался в пределах нормы.

Фото: Забмедиа

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