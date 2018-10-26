Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов

Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.

При этом в ВБ отметили, что в этих государствах власти не проводят целенаправленную политику, чтобы повысить безопасность продовольствия. Они ограничиваются антикризисными мерами на короткие периоды и улучшением качества экспортных товаров. Но потребности внутренних рынков не берутся во внимание, уверены специалисты.

По данным статистики, в 2010-м году в мире примерно 600 тысяч заболеваний вызвало именно употребление низкокачественной пищи. Из них 420 тысяч закончились летальным исходом. Эти показатели можно вполне сравнить с данными по туберкулезу, пишет Moneytimes.ru.

Более 50% всех болезней и 75% смертельных случаев, к которым привели некачественные продукты, были отмечены в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. Еще сюда входят африканские страны, располагающиеся к югу от Сахары, где в общей сложности проживает 41% населения всего мира.

Примерно 53% всех случаев заболеваний и 75% смертей, вызванных употреблением некачественных продуктов питания, фиксируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в африканских странах, расположенных к югу от Сахары (здесь в общей сложности проживает чуть более 40% населения всего Земного шара).

Фото: B17

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