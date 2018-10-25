В Японии обнаружены загадочные животные

Житель Японии встретил очень загадочных животных. Юноша по пути на работу увидел пятерых котят. Он решил оставить котят у себя, так как знал, что бездомных животных в его стране усыпляют, если не удается за короткий срок найти владельцев.

Молодой человек показал котят врачу-ветеринару, и тот сказал, что это щенки. Но врач тоже оказался не прав.

В результате выяснилось, что найденные животные - это тануки, енотовидные собаки. Согласно японской мифологии енотовидные собаки символизируют зверей-оборотней. Японцы верят, что эти животные приносят счастье и благополучие. Внешне они похожи на собак, поэтому их часто с ними путают. Также животных путают с котятами, так как у них такие же маленькие лапки и большие уши. А вот по морде неведомые животные похожи на енотов, особенно когда взрослеют.

Аккаунт японца набрал уже 70 тыс.лайков и 30 тыс.репостов. Эта история поразила многих пользователей.

"Это очень милая ошибка ", "Этот счастливый енот-джан теперь окружён любовью, как ему и надлежит. Я смеялся, пока читал! (^ω ^==^ ω ^) ", - пишут растроганные юзеры и делятся своими фотографиями этих необычных зверей.

"У меня есть фото щенка-енота, который родился возле нашего дома ".

Фото: Усатики

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