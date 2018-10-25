Рыбий жир признан эликсиром долголетия

Необычных животных встретил житель Японии. Молодой человек ехал на работу и увидел пятерых котят. Он оставил их себе, так как знал, что в Японии бесхозных животных усыпляют, если не найдут хозяев за несколько дней. Юноша показал своих котят ветеринару, и тот сказал, что это щенки... Но ветеринар тоже был не прав.