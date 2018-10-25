Рыбий жир признан эликсиром долголетия

Рыбий жир богат жирными кислотами омега-3, что очень способствует продолжительной жизнедеятельности клеток нашего организма.
Как сообщает "Greatlove", рыбий жир признан эликсиром жизни.
Это открытие ученым позволили сделать исследования больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым рекомендовали увеличить потребление рыбьего жира для уменьшения сердечных приступов.
В исследовании приняли участие 608 больных из разных кардиоцентров. Во время исследования было выяснено, что жирные кислоты омега-3 благоприятно влияют на длину теломер. А длина теломеры рассматривается как маркер биологического старения. Кроме того, омега-3 может предотвращать летальный исход в результате остановки сердца.
Фото: metaphysican.com
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