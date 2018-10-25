Зима несет смертельную опасность

С наступлением холодов для людей, страдающих патологиями сердца, наступает время пик. Это связано с увеличением числа сердечных приступов, ведущих людей к гибели, сообщает «Здоровый дух».

Эксперты из Швейцарии установили, изучив анализ состояния здоровья 270 тысяч соотечественников, что при минусовой температуре на 10% увеличивается риск возникновения инфаркта и других сердечных патологий.

Приступы происходят по причине сужения сосудов на холоде. Сердце испытывает дефицит кислорода и хуже функционирует.

Именно холодный воздух пагубно влияет на здоровье сердечников, уверены эксперты. При повышении «уличной» температуры всего на три-четыре градуса Цельсия выше нуля, сразу регистрируется снижение частоты возникновения сердечных патологий.

Фото: Xoroshiy.ru

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