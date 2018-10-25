Минтруд посчитал достаточными льготы для IT-компаний

В Минтруде уверены, что дополнительные льготы для IT-компаний, работающих в России, вводить не требуется. Эта позиция отражена в послании главы ведомства Максима Топилина от 16 октября, направленном вице-премьеру Максиму Акимову.

Отметим, что план мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национального проекта «Цифровая экономика» включает шаги по доработке Налогового кодекса. А именно, предлагается оптимизировать применение пониженной ставки страховых взносов для участников цифрового экономического пространства. В том числе, это относится к интернет-компаниям и разработчикам программного обеспечения.

Но в Минтруде считают, что эти мероприятия не нужны. Представители ведомства пояснили, что для российских IT-компаний уже ввели пониженные тарифы страховых взносов в размере 14%. Действие этих тарифов продлится до 2023 года, сообщает Moneytimes.ru.

Кроме этого, концепция долгосрочного развития пенсионной реформы в России предусматривает введение единых тарифов страховых взносов для каждой категории налогоплательщиков, добавили в ведомстве. Еще там предложили, при необходимости, вместо таких льгот прибегать к другим мерам государственной поддержки, например, субсидиям.

Фото: Челны ЛТД

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