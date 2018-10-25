В китайской реке кто-то мутит воду

Необъяснимое явление, случившееся на китайской реке Цяньтань, привело в нездоровое возбуждение любителей порассуждать о вмешательстве в земную жизнь сил, неизвестных человечеству.

Народ заволновался, увидев на реке водоворот, который в одночасье появился на всегда спокойной реке Цяньтань. Вода, пишет «Поплавок», вскипела и покрылась пеной.

Городские власти сразу заявили, что они не имеют к происшествию никакого отношения. Аварий на подземных трубопроводах не было, утечка каких-либо химических веществ под руслом реки не отмечалось, отрапортовали они.

На переполох тут же слетелись независимые исследователи с одинаковыми на все случаи жизни версиями случившегося. На первое место в рейтинге сумасбродных гипотез вышло предположение, что в реке появилось неизвестное науке чудовище. Вторую и третью позиции заняли версии о летающих тарелках и портале в параллельное измерение.

Ученый мир или ничего об этом не знает, или как всегда высокомерно отмалчивается.

Фото: Аномальные новости со всего мира

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