В Японии живет слониха, которая решает математические задачи

Слоны азиатского региона в очередной раз продемонстрировали свои отличные интеллектуальные способности.
Самка азиатского слона научилась решать математические задачки с помощью планшета.
Уже давно известно, что слоны этого вида обладают математическими способностями. Им удается различать восемь объектов. Японские ученые придумали, как можно проверить знания слонов по математике.
Слонихе на планшете показали карточки с изображениями фруктов: бананов, яблок и дынь, количеством от 1 до 10. Она должна была показать ту карточку, где изображено больше всего фруктов.
Как сообщает сайт "Домашние животные" результаты эксперимента были опубликованы на портале Springer. Слониха справилась со своей задачей и правильно выбрала нужные карточки в 67% случаев.
Нужно добавить, что правильность не зависела от каких-либо объективных показателей, таких как размер карточки, например. Азиатские слоны еще раз доказали, что они более способные и смышленые, чем их африканские собратья.
Читайте также:
Индийские слоны оказались очень "дружелюбными..."
Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов
Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.
В Японии обнаружены загадочные животные
Необычных животных встретил житель Японии. Молодой человек ехал на работу и увидел пятерых котят. Он оставил их себе, так как знал, что в Японии бесхозных животных усыпляют, если не найдут хозяев за несколько дней. Юноша показал своих котят ветеринару, и тот сказал, что это щенки... Но ветеринар тоже был не прав.
Меган сделала из нюда острый тренд
Неброский маникюр Меган Маркл стал настоящим культурным феноменом. Несмотря на то, что Меган относительно недавно стала герцогиней Сассеской, к ней прислушивается множество людей.
В Волоколамском районе кинологи рассказали о работе полицейских
Кинологи ОМВД России по Волоколамскому району и ГУ МВД России по Московской области побывали в средней общеобразовательной школе № 3 с целью проведения необычного мероприятия для учащихся начальной школы.