В Японии живет слониха, которая решает математические задачи

Слоны азиатского региона в очередной раз продемонстрировали свои отличные интеллектуальные способности.

Самка азиатского слона научилась решать математические задачки с помощью планшета.

Уже давно известно, что слоны этого вида обладают математическими способностями. Им удается различать восемь объектов. Японские ученые придумали, как можно проверить знания слонов по математике.

Слонихе на планшете показали карточки с изображениями фруктов: бананов, яблок и дынь, количеством от 1 до 10. Она должна была показать ту карточку, где изображено больше всего фруктов.

Как сообщает сайт "Домашние животные" результаты эксперимента были опубликованы на портале Springer. Слониха справилась со своей задачей и правильно выбрала нужные карточки в 67% случаев.

Нужно добавить, что правильность не зависела от каких-либо объективных показателей, таких как размер карточки, например. Азиатские слоны еще раз доказали, что они более способные и смышленые, чем их африканские собратья.

Читайте также:

Индийские слоны оказались очень "дружелюбными..."

Слоны различают языки различных народов