Майк Помпео: США стремятся к улучшению отношений с Россией

Руководитель американского госдепартамента Майк Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией.
Помпео в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил двусторонние отношения и развитие ситуации в Сирии.
В сообщении пресс-службы госдепа говорится, что «Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог».
Помпео и Лавров договорились о продолжении диалога по взаимно интересующим стороны вопросам. Как пишет РИА Новости, беседа состоялась по инициативе американской стороны.
При этом на сайте российского МИДа сообщается, что Лавров в телефонном разговоре с Помпео заявил о неприемлемости новых антироссийских санкций Вашингтона из-за «дела Скрипалей».
Напомним, 8 августа стало известно о намерении США ввести новые санкции с целью «улучшения поведения» Москвы. Причиной этого шага было названо дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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