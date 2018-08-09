Госдеп: прямых санкций в отношении "Аэрофлота" не будет

Власти США не собираются вводить прямые санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот", заявили в Госдепе.

Представитель госдепартамента США пояснил на брифинге для журналистов, что ограничения могут затронуть Россию косвенно в части поставок оборудования двойного назначения.

"Это не прямые санкции... Ни одна из них напрямую не затрагивает "Аэрофлот" и не направлена против него. Это относится к тому, выдадим ли мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано "Аэрофлотом" или передано ему", - сказал он.

По данным властей США, санкции вводятся на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны. Вашингтон обвинил Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее санкции в рамках этого закона вводили только против КНДР и Сирии. В обоих случаях власти США ограничились ограничениям на доступ к финансовым ресурсам и поставкам технологий двойного назначения.

Ожидается, что через 90 дней американские власти примут решение по поводу второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий.

Ранее пресса уже озвучила угрозу лишения права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.













