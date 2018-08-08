Доллар и евро резко выросли в цене

8 августа доллар и евро увеличились в цене более чем на 1,5 рубля.

По данным Московской биржи, американская валюта впервые с начала апреля стоила 65,05 руб, а единая европейская - 75,17 руб. Вечером в среду доллар и евро стоили 64,57 руб и 74,88 руб соответственно.

Аналитики связывают это положение вещей с грядущими санкциями США. По словам старшего аналитика компании «Альпари» Романа Ткачука, "начало распродаж совпало с открытием торгов на европейских площадках. Возможно, на западных площадках началась "игра против рубля", в ближайшие дни рубль может продолжить находится под давлением".

Он считает, что рубль в итоге поддержат высокие цены на нефть и накопленные золотовалютные резервы.

Напомним, 2 августа стало известно, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий США предложили ужесточить санкции против Москвы. Согласно документа, США введут новые ограничительные меры в отношении российских политиков и бизнесменов, сделок в области энергетики, которые поддерживают госкомпании из РФ, а также против российского госдолга.

Москва со своей стороны обещала зеркально ответить на меры американских властей.