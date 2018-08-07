В России отменяется внутрисетевой роуминг

Руководители сотовых компаний России начали рассылать уведомления клиентам об отмене внутрисетевого роуминга.

Как пишет Российская газета, ФАС целенаправленно добивалась такого решения от ооператоров с лета прошлого года. Руководство "ВымпелКома" (бренд "Билайн") сообщило, что с 20 августа при нахождении за пределами региона подключения независимо от тарифа все входящие звонки будут бесплатными.

Со своей стороны, в "МегаФоне" заявили, что для большей части абонентов аналогичные изменения вступят в силу до 1 сентября, для оставшейся - в первой половине сентября.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что остальным операторам имеет смысл последовать примеру коллег. В свою очередь, в "Теле2" пояснили, что внутрисетевой роуминг уже отменен. Осталось незначительное количество архивных тарифов, мероприятия по которым будут завершены 31 августа.

При этом представитель МТС рассказал агентству, что оператор также отменит "в ближайшее время" плату за входящие звонки по всей России.