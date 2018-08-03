Уральские защитники леса, сражающиеся с "Атомстройкомплексом", дошли до Администрации Президента

В Москве состоялось первое заседание суда по поводу конфликта, разворачивающегося на Урале, в городе Екатеринбурге. Там жители сражаются за березовую рощу рядом со своими домами, которую собирается вырубить АО "Корпорация "Атомстройкомплекс".

Сегодня активисты, сражающиеся за березовую рощу, устроили пикет перед офисом компании "ДОМ.РФ" в Москве. Кроме пикета активисты подали обращения в Администрацию Президента РФ и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. К каждому обращению были приложены подписи неравнодушных горожан в защиту рощи.

За всё время защиты рощи от варварской вырубки было собрано около 8 тысяч подписей на бумажных бланках и в электронном виде. До этого часть подписей передавалась вместе с обращениями губернатору Свердловской области и в профильные надзорные органы

История началась в этом году, когда компания" Атомстройкомплекс", единственный участник аукциона, получила в аренду территорию берёзовой рощи для постройки жилого квартала. И с самого начала вся история выглядела не слишком законной: строительство нарушает генплан Екатеринбурга, а сам конкурс был организован компанией "ДОМ.РФ" и проведён с нарушениями.

Березовая роща — настоящий островок дикой природы рядом с городом, который жители, разумеется, не хотят терять, получив вместо него очередной новый жилой комплекс. Кроме того, в роще обнаружены растения, внесённые в Красные книги различных регионов. Так что у жителей в их борьбе есть серьезные аргументы против вырубки.

Митингуют жители уже давно. Устраивали митинги и пикеты, самый большой из которых, прошедший в апреле, собрал пятьсот человек. За ним последовали одиночные пикеты и сбор подписей в защиту рощи. Активисты записывали видеообращение к Путину. Теперь вот обратились с заявлениями одновременно в Администрацию президента и прокуратуру, спасая рощу для себя и всех соседей.

Тридцать первого июля в березовой роще жителями был открыт закладной камень Парка "Берёзовая роща" и высажены деревья.

Камень установили в начале тропы здоровья Краснолесье — самом используемом входе в Берёзовую рощу. И так тоже жители Академического района ещё раз напомнили, что выступают против строительства на месте Берёзовой рощи очередного жилого квартала, который по сути уничтожит Берёзовую рощу.

А днем раньше на заборе, огораживающем стройку, развесили фотографии, изображающие рощу — еще одно напоминание, чего хочет лишить жителей "Атомстройкомплекс", к тому же не совсем законным, а тои вовсе незаконным образом.

Очевидно, что жители будут сражаться за родные березы до последнего и эту ситуацию так не оставят. Настрой у них решительный и бодрый. А вот будет ли, что противопоставить этой борьбе за живую природу застройщику? Большой вопрос, если вспомнить, что в законности выигранного ими конкурса есть серьезные сомнения.