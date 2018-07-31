Белый Дом поможет американским фермерам

Администрация Трампа продлит программу временной помощи фермерам, которые пострадали от продолжающейся торговой борьбы с Китаем и другими странами.



Этот шаг, который включает в себя несколько видов субсидий, может укрепить политическую позицию Трампа в преддверии его торговых переговоров с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.



Министерство сельского хозяйства США заявило, что утвердит $12 млрд помощи производителям, на которых влияют ответные тариф.

Как пишет АВС, сюда включаются производители соевых бобов, кукурузы, пшеницы и молочных продуктов. Правительство также реализует программу закупок продуктов питани и санкционирует программу по развитию новых экспортных рынков для сельскохозяйственной продукции.



Министерство сельского хозяйства США заявило в пресс-релизе, что "сегодняшние действия являются демонстрацией того, что другие страны не могут запугивать наших сельскохозяйственных производителей, и заставлять Соединенные Штаты прогнуться".

Как пояснил министр сельского хозяйства Сонни Пердью, "администрация не будет стоять в стороне, в то время как наши трудолюбивые сельхозпроизводители несут основную тяжесть недружественных и незаконных тарифов."



Президент Трамп призвал к терпению в торговой ссоре. Трамп во время национального съезда ветеранов иностранных войн в Канзас-Сити говорил о зарубежных странах, которые ввели карательные тарифы. При этом администрация Белого дома хорошо осведомлена о негативной реакции республиканцев на тарифы на сталь, алюминий и китайский импорт на $34 млрд.



Напомним, Китай, Канада и Европейский Союз уже ответили собственными тарифами - некоторые даже вынудили такие компании, как производитель мотоциклов Harley-Davidson, перенести производство за границу.