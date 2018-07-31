Почему инвесторы из ОАЭ инвестируют в Tkeycoin

Арабские инвесторы из ОАЭ начали активно работать на рынке криптовалют с российскими активами, что нашло отражение в сделке по приобретению монеты Tkeycoin (TCD), выпущенной российской компанией IT-проекту Tkeycoin DAO. Почему такой интерес и что рассчитывают получить ближневосточные инвесторы.

Вообще, большое значение для взрывного интереса арабских инвесторов сыграло решение регулятора Бахрейна, основанное на предоставлении Бюро по обзору Шариата (SRB) исламской консультативной фирмой, лицензированной ЦБ Бахрейна сертификации одной из криптовалютных платформ, и выпуск рекомендаций по типам активов, которыми можно торговать, пишет "Правда.Ру".

Дело в том, что Шариат имеет строгие правила по работе с деньгами и часть из них относит к смертным грехам. Исламские финансы строго регулируют экономическую активность, основанную на физических активах, существуют табу на ростовщичество и денежные спекуляции. Именно поэтому признание особой природы криптовалют открывает широкие возможности для криптопроектов.

Этот фактор, а также высокий потенциал Tkeycoin (в марте 2018 года вошел в тройку перспективных криптовалют), который, как ожидается, может значительно (до 450 процентов) вырасти на бирже в период до 12 месяцев, привели к инвестированию 12 миллионов долларов в российскую монету Tkeycoin, сообщают "Вести Финанс". Не исключено, что эмитенты монеты проведут в ближайшее время памп, в котором поучаствуют как арабские инвесторы, так и из ЮВА. Осведомленные источники сообщают о признаках ведения активных переговоров представителей IT-проекта Tkeycoin DAO с Альянсом венчурных фондов Кореи.



В результате переговоров южнокорейские инвесторы смогут присоединиться к пампу, который, как показывает практика других цифровых валют (Bitcoin, DASH, Ethereum, Litecoin), может спровоцировать стремительный рост цены цифрового актива на 400-2000 процентов. По оценке экспертов BitTelegraf INC, актив будет интересен как для шортирования, так и для стратегических инвестиций. Марокет-мейкеры оценивают потенциал роста TCD до 453 долларов к концу года, но указывают, что это консервативный прогноз.