История Кита Раньера набирает обороты

Весной 2018 года в СМИ прогремела история Кита Раньера, который был соучредителем и лидером скрытного культа самопомощи под названием NXIVM.

В итоге Раньер был арестован ФБР в Мексике и обвинен в сексуальной торговле, заговоре и принудительном труде. Под залог его не выпускали.



По словам прокуроров, Раньер стал создателем "секретного общества" в 2015 году Идея была в том, что общество набирало женщин для того, чтобы они служили "рабами", контролируемыми "хозяевами". Прокуроры утверждают, что Nxivm действовал как пирамида, взимая с участников тысячи долларов за курсы, поощряя их подписаться на дальшейшие тренинги и привлекать других.



В то время как NXIVM описал себя как бизнес, который помог тысячам людей "достичь своего потенциала" через различные курсы, женская версия деятельности числилась как "святая святых" с правом доступа только Раньера. В рамках организации он был известен как "DOS", "dominus obsequious sororium", что в переводе означает "мастер над рабынями".



Напомним, что DOS требовал от женщин-членов предоставить их рекрутеру-или "мастеру" обнаженные фотографии или другие компрометирующие материалы, которые можно было бы использовать в качестве шантажа, прежде чем заклеймить инициалами Раньера ниже бедра.



Вторая часть скандала заключается в том, что актриса культового сериала Смолвиль Эллисон Мак, которая играла Хлою Салливан, предположительно является (или была) "мастером" в культе и выполняла приказы Раньера, среди которых были требования находить ему женщин, чтобы спать с ним.



Мак требовала, чтобы потенциальные "рабы" помещали компрометирующий залог в учетную запись Dropbox. Что характерно, одной из рабов стала Индия Оксенберг, дочь актрисы династии Кэтрин Оксенберг. Именно она и встречалась с прокурорами в Нью - Йорке и представила доказательства против Раньера. Но история получила и третью часть сенсации.



По данынм Bloomberg, наследница основателя Seagram fortune Клэр Бронфман была арестована на днях в рамках дела "организации самопомощи". На сегодняшний день прокуроры уверены, что компания действовала как "скрытный культ, который клеймил своих жертв и заставил их участвовать в сексуальных актах."



Клэр Бронфман, дочь бывшего председателя Seagram Эдгара М. Бронфмана, была одной из четырех женщин, обвиняемых в связи с расследованием Nxivm. Ранее по этому же делу была арестована Элисон Мак, актриса, которая якобы вербовала рабов для Раньера. И она, и Раньер заявили, что считают себя невиновными.



Согласно обвинительному заключению, четыре арестованные женщины- Бронфман, Кэти Рассел, Лорен Зальцман и Нэнси Зальцман - были членами "внутреннего круга" Раньера вместе с Мак и набирали и готовили для него сексуальных партнеров.



Бронфман - один из семи детей миллионера, наследник второго поколения, которая возглавляла филиалы Seagram. Теперь она под стражей и под залог, скорее всего, не выйдет.