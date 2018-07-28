Военные США не хотят исключать Турцию из программы F-35

Министр обороны Джим Мэттис выступил с обращением к конгрессу не запрещать Турции покупать Lockheed Martin F-35, утверждая, что это вызовет разрыв международной "цепочки поставок", который приведет к задержкам и более высоким затратам на самолет стоимостью 100 миллионов долларов.



Мэттис в письме к законодателям также отметил, что являетсмя противником удаления Турции из программы F-35. Как пишет DefenceNews, в настоящее время законодатели ведут переговоры по проекту закона "О национальной обороне" 2019 года.



Напомним, Турция, союзница НАТО, инвестировавшая в программу с 2002 года $1,25 млрд, планировала приобрести 100 самолетов. "Если турецкие цепи поставок будут сорваны, это приведет к приницпиальным задержкам поставок 50-75 Ф-35С и займет примерно 18-24 месяцев для повторного поиска источников запчастей.



Разумеется, ранее турецкие официальные лица пригрозили ответными шагами, если США отрежут его от F-35 в связи с намерением купить российскую систему ПРО С-400 в качестве второго варианта после того, как союзники по НАТО отказались продавать им западную технику.



Копия письма Мэттиса, опубликованная Bloomberg, была предоставлена Defense News в понедельник. Согласно документа, сенаторы США Боб Коркер, и Боб Менендес предложили ограничить кредиты от международных финансовых учреждений в Турцию до тех пор, пока турецкое правительство не прекратит то, что они называют "несправедливым" задержанием граждан США.



Предложение будет рассматрено в комитете на этой неделе. Отметим, что Пентагон планирует приобрести в общей сложности 2 456 самолетов F-35. Ожидается, что союзники приобретут сотни дополнительных F-35, а восемь стран, включая Японию, Южную Корею, Данию и Норвегию, станут партнерами по совместному несению расходов в программе с США.



Мэттис в письме от 7 июля заверил законодателей, что администрация Трампа оказывает давление на Турцию по обоим вопросам и признал озабоченность Конгресса "авторитарным дрейфом Турции и его влиянием на права человека и верховенство закона."



Стоит добавить, что должностные лица НАТО ранее предупреждали власти Турции о последствиях покупки С-400, который, к тому же, технически несовместим с обррудованием, используемым Альянсом. Но пока решение не принято ни Турцией, ни США.