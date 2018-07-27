Французские ученые обнаружили ядерные изотопы в вине из США

Группа французских ученых обнаружила следы ядерной катастрофы на АЭС "Фукусима" в калифорнийском вине



Это оказалось большим потрясением для иссследователей, которые нашли ядерные изотопы в алкоголе с другого берега океана. Таким образом, радиоактивная смерть прошла через огромные расстояния, чтобы оказаться в бокалах европейцев.



По сути, порция красного вина может оказаться опасной по совершенно невероятно, на первый взгляд, причине. Группа французских ученых представила в библиотеку Корнельского университета исследование, посвященное радиоактивным частицам, найденным в некоторых калифорнийских винах,.



Последние, возможно, пересекли Тихий океан после ядерной катастрофы на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года.

В исследовании, проведенном Майклом Правикоффом, Кристиной Марке и Филиппом Хьюбертом из университета Бордо говорится, что определенный уровенть цезия-137 был обнаружен в серии винных бутылок Каберне Совиньон, произведенных в Калифорнии. Исследователи не обнародовали названия вин, использованных для анализа.



"Конечно, власти Калифорнии приняли надлежащие меры в 2011 году в отношении различных продуктов питания, но вина в этот список точно не входили", - говорится в исследовании. Исследователи при этом отметили, что уровень радиоактивных частиц слишком мал, чтобы причинить какой-либо вред. Но сам факт их обнаружения впечатляет и удручает одновременно.



Напомним, ядерная катастрофа произошла на атомной электростанции Фукусима после цунами и землетрясения. Ядерный взрыв привел к выбросу радиоактивных частиц и загрязнению окружающей среды, пишет Patch